CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Şu anda bir çözüm umudu varsa inanın bundan kimse kaybetmez." dedi.

Özel, TV100'de "İsmail Küçükkaya ile Yenigün" programına Manisa'da katılarak soruları yanıtladı.

Bugün kentte açılışı yapılacak Ferdi Zeyrek Vakfı aracılığıyla Manisa'daki ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine destek sağlanacağını belirten Özel, vakfın kreşlerinin, yurtlarının ve burslarının olacağını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Özel, süreci Meclis çatısı altında yönetilmesi gereken bir süreç olarak tanımladıklarını hatırlattı.

Özgür Özel, "Kürt sorununun demokratikleşme çerçevesinde çözülmesi gerektiğini" kaydederek, "Şu anda bir çözüm umudu varsa inanın bundan kimse kaybetmez. Ben şöyle düşünemem 'Partim zor durumda, ben bu komisyondan çekileyim, ben olmazsam bu süreç olmaz, bu süreci baltalayayım'. Bu süreç baltalandıkça ne olacak? Yeniden kan akacaksa, yeniden şehit cenazesi gelecekse Türkiye'nin bütün paraları bombalara, mayınlara gidecekse doğru değil ki bu." diye konuştu.

- Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar Kendisine eylül ayında Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamındaki iddianamenin, ekim ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması iddianamesinin bitirileceği yönünde bilgi verildiğini aktaran Özel, iddianamelerin tamamlanmamasından dolayı endişe duyduklarını dile getirdi. Özel, "Bunlar iddianame yazacaklar. Ve artık hakim, mahkemenin savcısı olacak. O konuyla ilgili çeşitli hazırlıklardan, özel atamalardan, özel olarak düşürüleceği bir mahkemeden bahsediyorlar. Ben de onunla ilgili bir hazırlık yapıyorum. 'Bu mahkemeye düşerse bu hakim' diye noterden önceden bir tespit yaptırıp böyle kağıdı açabilirim. 'Bakın nereye getirdiler, o kadar mahkeme varken o kadar imkan varken hangi mahkemeye ve kime düşürdüler' diye bir noter zarfı kapatabilirim günü gelince açabilirim." sözlerini sarf etti. - "Yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz" CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, muhalefetin uluslararası arenada destek olması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, Türkiye'nin çıkarı için yurt dışında her zaman güç birliği yapabileceklerini vurguladı.

"F-35 konusu, Türkiye'nin uğradığı en büyük haksızlıktır" diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "F-35 projesinin ortağıydık. F-35 parası ödenmiş, hak ettiğimiz 6 F-35 var, Amerika'da hangarda duruyor, üzerinde Türk bayrağı var. Bunların 4'ünü Namık Tan büyükelçi iken teslim almıştır. 6 F-35'imiz orada duruyor, onları bize vermiyorlar. Bugün bize 6 F-35'imizi verseler, üstüne de '18 F-35 daha vereceğiz' deseler büyük oranda hava savunma noktasında sorunumuzu toparlar diyorlar. Türkiye şu anda o noktada bir sıkıntı çekiyor. Bu noktada üstüme ne düşüyorsa yaparım. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu konuda bana, kendi partisinden bir bakana veya bir arkadaşına ne bilgi veriyorsa, ne talimat veriyorsa, bunu talimat kabul ederim. F-35'ler Türkiye'ye verilsin diye bunu yaparım çünkü bu mesele başka bir mesele. Biz yurt içinde ana muhalefet partisiyiz, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Yurt dışında 'Türkiye'de bize darbe yapmışlar, demokrasiyi ortadan kaldırıyorlar' bunu anlatmak başka bir şey, Türkiye'nin ortak çıkarlarını savunmak başka bir şey."