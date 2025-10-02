Habertürk
        Demirci'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Demirci'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, yangın nedeniyle bir ev zarar gördü.

        Anadolu Ajansı
        02.10.2025 - 09:03
        Manisa'nın Demirci ilçesinde, yangın nedeniyle bir ev zarar gördü.

        Bayramşah Mahallesi'nde Nurullah Yılmaz'a ait ahşap evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

        Mahalle sakinleri, evde yaşayanları ve evin altında yer alan ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.

        Yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alevler nedeniyle evde hasar oluştu.

