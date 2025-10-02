Demirci'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
Manisa'nın Demirci ilçesinde, yangın nedeniyle bir ev zarar gördü.
Bayramşah Mahallesi'nde Nurullah Yılmaz'a ait ahşap evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
Mahalle sakinleri, evde yaşayanları ve evin altında yer alan ahırdaki hayvanları dışarı çıkardı.
Yangın, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevler nedeniyle evde hasar oluştu.
