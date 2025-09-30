"İlçe Kent Konseyleri İstişare Toplantısı" Akhisar'da yapıldı

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, "Kent Konseyleri olarak iklim değişikliği, çevre kirliliği ve su sorunlarına ortak akılla çözüm bulmak için projeler üretmeliyiz. Kurulmayan ilçelerde de konseylerin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya kent konseyi başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterler katıldı.

