Manisa'da kuyuya düşen kişi öldü

Bunun üzerine Cuma'nın kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu Eymen Cuma (26), hurda topladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk Mahallesi Ova mevkisindeki yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düştü.

