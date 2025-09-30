Habertürk
        Manisa'da kuyuya düşen kişi öldü

        Manisa'da kuyuya düşen kişi öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuyuya düşen genç hayatını kaybetti.

        30.09.2025 - 10:49
        Manisa'da kuyuya düşen kişi öldü
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuyuya düşen genç hayatını kaybetti.

        Suriye uyruklu Eymen Cuma (26), hurda topladığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle Atatürk Mahallesi Ova mevkisindeki yaklaşık 30 metrelik su kuyusuna düştü.

        Bunun üzerine Cuma'nın kardeşi durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu Eymen Cuma'nın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

