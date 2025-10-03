Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
A.S'nin (37) kullandığı 45 RA 3618 plakalı kamyonet, Ahmetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Sevgi Altınbaş'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü A.S, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.