        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 21:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:50
        Manisa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        A.S'nin (37) kullandığı 45 RA 3618 plakalı kamyonet, Ahmetli Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 48 UT 748 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Sevgi Altınbaş'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü A.S, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

