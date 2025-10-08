Manisa'da 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi
Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ikametine düzenlenen baskında, 3 bin 270 sentetik ecza hap, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 350 lira ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı.
