        Manisa Haberleri

        Manisa'da 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi

        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:07
        Manisa'da 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi
        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 270 sentetik ecza hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin ikametine düzenlenen baskında, 3 bin 270 sentetik ecza hap, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 350 lira ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri tarafından zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

