Salihli'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözlatına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 500 gram esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 324 tarihi obje, 4 dedektör ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

M.K. (21) ve E.O. (34) gözaltına alındı.