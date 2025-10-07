Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözlatına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:30
        Salihli'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözlatına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıköseli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

        Belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 500 gram esrar, 500 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 324 tarihi obje, 4 dedektör ile çok sayıda tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.

        M.K. (21) ve E.O. (34) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

