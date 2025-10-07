Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da otomobilin tabelaya çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da otomobilin tabelaya çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 45 UV 912 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Salihli'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Salihli'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Salihli'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Salihli'de uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        AFAD Genel Müdürü Tatar: Yapı stokumuzu iyileştirmek zorundayız
        AFAD Genel Müdürü Tatar: Yapı stokumuzu iyileştirmek zorundayız
        Manisa'da il afet risk azaltma planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Manisa'da il afet risk azaltma planı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı