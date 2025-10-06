Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Tüzünalp Parkı civarında durumundan şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
