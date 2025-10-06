Habertürk
Habertürk
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:20
        Salihli'de uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
        Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Fevzi Tüzünalp Parkı civarında durumundan şüphelendikleri R.Ç'yi durdurdu.

        Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 40 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan R.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

