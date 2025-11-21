Habertürk
        Salihli'de 112 litre sahte içki ele geçirildi

        Salihli'de 112 litre sahte içki ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 112 litre sahte içki ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:04
        Salihli'de 112 litre sahte içki ele geçirildi
        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 112 litre sahte içki ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine H.T'ye ait ikamete operasyon düzenlendi.

        Aramalarda 112 litre sahte içki, damıtma düzeneği, krom kazan, yaklaşık 2 metre uzunluğunda krom boru, tüp ocağı ve tüp ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

