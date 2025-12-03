Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:43
        Alaşehir'de üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçede yürüttükleri çalışma sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Yapılan üst aramasında 240 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H. E. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

