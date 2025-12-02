Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Celal Bayar Üniversitesine robotik cerrahi sistemi kuruluyor

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne robotik cerrahi sisteminin kurulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Celal Bayar Üniversitesine robotik cerrahi sistemi kuruluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne robotik cerrahi sisteminin kurulacağını bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen girişimlerin sonuç vermeye başladığını belirterek robotik cerrahinin birçok branşta daha hızlı iyileşme olanağı sunduğunu kaydetti.

        Sistemin cerrahlara yüksek hassasiyet sağladığını vurgulayan Yenişehirlioğlu, bu teknolojik imkanlarla operasyon güvenliğinin arttığını ifade etti.

        Yenişehirlioğlu, robotik cerrahinin yalnızca teknik bir donanımdan ibaret olmadığını, hekimlerin operasyon kabiliyetlerini artıran, hastaların tedavi sürecini kolaylaştıran ve şehirde sağlık hizmetlerine yeni bir standart kazandıran stratejik bir yatırım olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'nin önemli üniversitelerinde kullanılan robotik cerrahi sisteminin bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesine kazandırılacağını aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu yatırım Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini yalnızca bölgesel değil, Ege genelinde güçlü bir sağlık üssü haline getirecek." ifadelerini kullandı.

        Sürecin tüm aşamalarını yakından takip ettiklerini belirten Yenişehirlioğlu, robotik cerrahi sisteminin en kısa sürede kurulması için üniversite ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Salihli'de 9 ayda 508 kişi uyuşturucu ticaretinden yakalandı
        Salihli'de 9 ayda 508 kişi uyuşturucu ticaretinden yakalandı
        Yunusemre'de sokak hayvanlarına örnek yaşam merkezi
        Yunusemre'de sokak hayvanlarına örnek yaşam merkezi
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı
        Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yoğun bakıma alındı
        Başkan Durbay gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı Şehzadeler Belediyesi: "T...
        Başkan Durbay gözlem amacıyla yoğun bakıma alındı Şehzadeler Belediyesi: "T...
        Salihli'de kamu hizmetlerinde aralık ayı planlaması yapıldı
        Salihli'de kamu hizmetlerinde aralık ayı planlaması yapıldı