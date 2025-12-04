Habertürk
        Soma'da maden şehitleri anıldı

        Soma'da maden şehitleri anıldı

        Manisa'nın Soma ilçesinde 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla maden şehitleri için anma düzenlendi.

        Giriş: 04.12.2025 - 12:52 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:52
        Soma'da maden şehitleri anıldı
        Manisa'nın Soma ilçesinde 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla maden şehitleri için anma düzenlendi.

        Soma Kaymakamı Ünal Koç, Madenciler Günü dolayısıyla Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesini ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından Soma 301 Maden Şehitliği'nde anma programına gerçekleştirildi, maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, kabirlere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Koç, burada yaptığı açıklamada maden faciasının ardından iş güvenliği mevzuatında önemli düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Şu anda dünyanın en gelişmiş ülkeleri ile aynı mevzuatlara, aynı şartlara sahibiz. Amacımız üretimin sürmesi, istihdamın devam etmesi ancak işçi kardeşlerimizin can güvenliği bizler için her şeyden önemli. Devlet olarak her zaman onların yanındayız, birlikte hareket edeceğiz." diye konuştu.

        Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Ali Uzun da madencilerin ülke üretimine katkısını anlatarak, "Soma, Türkiye madenciliğinin başkentidir. Bu topraklar emeğin en ağır sınavlardan geçtiği, fedakarlığın en yüksek olduğu yerdir. 301 şehidimizin emaneti, bizlerin omuzlarında bir görev ve sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

