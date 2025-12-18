Manisa'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2306 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, yangın sonrası yapılan incelemede evdeki 6 kedinin ise öldüğü belirlendi.
