        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:11
        Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2306 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ​Öte yandan, yangın sonrası yapılan incelemede evdeki 6 kedinin ise öldüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

