Manisa'da apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

​Öte yandan, yangın sonrası yapılan incelemede evdeki 6 kedinin ise öldüğü belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yarhasanlar Mahallesi 2306 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.