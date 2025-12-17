Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da asker eğlencesinde çıkan kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:29
        Selimiye Mahallesi'nde 5 Aralık'ta düzenlenen asker eğlencesinde, aralarında husumet bulunan E.T. (20) ile Ahmet Aktürk (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T, Aktürk'ü bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aktürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aktürk, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan E.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

