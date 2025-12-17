Manisa'da asker eğlencesinde çıkan kavgada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asker eğlencesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Selimiye Mahallesi'nde 5 Aralık'ta düzenlenen asker eğlencesinde, aralarında husumet bulunan E.T. (20) ile Ahmet Aktürk (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.T, Aktürk'ü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aktürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.
Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Aktürk, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Öte yandan, olayın ardından gözaltına alınan E.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
