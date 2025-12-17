Habertürk
Habertürk
        Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 19:31 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:31
        Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Nebi Eryiyit'in (88) kullandığı 45 PR 683 plakalı otomobil, Demirci-Selendi yolunda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

