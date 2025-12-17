Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 4 evi etkileyen yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi

        Manisa'nın Gördes ilçesinde 4 evi etkileyen yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:43
        Manisa'da 4 evi etkileyen yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi
        Manisa'nın Gördes ilçesinde 4 evi etkileyen yangında 1 kişi yaralandı, 1 kişi dumandan etkilendi.

        Evciler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve kerpiç 4 evi etkiledi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye ekibi ve 1 tanker ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazözle yangına müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında 2 evin boş olduğu, bir evde bulunan Fikriye Bozdoğan'ın (88) ekiplerce yara almadan tahliye edildiği, aynı evdeki annelerini tahliye etmeye çalışan Ferdi Mercan'ın (45) elinden yaralandığı, Ümmü Mercan'ın (32) ise dumandan etkilendiği belirtildi.

        Ferdi ve Ümmü Mercan, sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yangının etkili olduğu evlerden birinde yalnız yaşayan Türkan Büke'den (65) haber alınamaması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

