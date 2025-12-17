Salihli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Kurşunlu Mesire Alanı'nda M.S. O.I. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.S. tabancayla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.S. ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
