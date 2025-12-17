Manisa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu itfaiye eri yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ot yangını ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi aracı, Hacırahmanlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

