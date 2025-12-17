Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından 19 Aralık'ta yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 19:52 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti ve MHP Şehzadeler'de aday çıkarmayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından 19 Aralık'ta yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirdi.

        Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, genç yaşta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

        AK Parti olarak siyasette etik duruş ve insani sorumluluk anlayışını önemsediklerini belirten Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatı sonrası yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıkları kararını hatırlattı.

        Turgut, şunları kaydetti:

        "Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

        MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi.

        Tosuner, MHP olarak devlet ciddiyeti, demokrasiye saygı ve Gülşah Durbay'ın hatırasına hürmeten hareket edeceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Manisa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu itfaiye eri yaralandı
        Manisa'da itfaiye aracının devrilmesi sonucu itfaiye eri yaralandı
        Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçece...
        Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçece...
        Manisa'da 5 evin kül olduğu yangında ölen kadının cenazesine ulaşıldı
        Manisa'da 5 evin kül olduğu yangında ölen kadının cenazesine ulaşıldı
        Vali Özkan: "İRAP Manisa'nın afetlere karşı yol haritası"
        Vali Özkan: "İRAP Manisa'nın afetlere karşı yol haritası"
        Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor
        Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor