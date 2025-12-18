Manisa'da taş yığınına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde taş yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Mehmet Baş'ın (65) kullandığı 45 HC 0976 plakalı otomobil, Başlamış Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki taş yığınına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Fadime Baş (59), ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün Mehmet Baş'ın daha önce birkaç kez anjiyo olduğu öğrenildi.