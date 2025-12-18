Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da taş yığınına çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde taş yığınına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:18 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:18
        Mehmet Baş'ın (65) kullandığı 45 HC 0976 plakalı otomobil, Başlamış Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki taş yığınına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücünün eşi Fadime Baş (59), ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen sürücünün Mehmet Baş'ın daha önce birkaç kez anjiyo olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

