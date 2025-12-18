Habertürk
Habertürk
        Aigai ve Sardes antik kentleri seminerde anlatıldı

        Aigai ve Sardes antik kentleri seminerde anlatıldı

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi tarafından, bölgenin kültürel mirası Aigai ve Sardes antik kentlerinin tanıtılması amacıyla seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:34
        Aigai ve Sardes antik kentleri seminerde anlatıldı
        Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İletişim Fakültesi tarafından, bölgenin kültürel mirası Aigai ve Sardes antik kentlerinin tanıtılması amacıyla seminer düzenlendi.

        İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerinin, araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirdiği seminere, Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Doğay Arınç Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Prof. Dr. Yusuf Sezgin, Manisa'nın antik medeniyetler ve arkeolojik varlıklar açısından Türkiye'nin zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

        Aigai Antik Kenti'ndeki meclis binası ve agora yapısının, dönemin mimari ve idari gelişmişliğini yansıttığını belirten Sezgin, Aigai ve Sardes antik kentlerinin kendi dönemlerinde önemli bir ekonomik güce ve nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

        Bölge ekonomisinin tarihsel sürekliliğine dikkati çeken Sezgin, "Manisa denince akla gelen üzüm, sadece bugünün değil, antik çağların da en önemli tarımsal ürünü ve ekonomik simgesiydi. Bu toprakların bereketi binlerce yıldır medeniyetleri besliyor." dedi.

        Kazılardan elde edilen eserlerin korunması ve sergilenmesine de değinen Sezgin, modern yapısıyla hizmet veren Manisa Müzesi'nin Aigai ve Sardes'ten çıkarılan birçok esere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak öğrencileri müzeyi ziyaret etmeye davet etti.

        Programda İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçınar, katılımlarından dolayı Prof. Dr. Yusuf Sezgin'e teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

