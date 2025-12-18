Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 16:04 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:04
        Manisa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Kasım'da Atatürk Mahallesi Horozköy Meydanı'nda iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

        Kayıtlarda şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve kimliklerini tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

