Manisa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı

Kayıtlarda şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve kimliklerini tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Kasım'da Atatürk Mahallesi Horozköy Meydanı'nda iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.