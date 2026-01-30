Habertürk
Habertürk
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Manisa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 30.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:52
        Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle kent genelinde birçok dere taştı, evler, bahçeler ve yollar sular altında kaldı.

        Yunusemre ilçesi Karaköy mevkisinde, Çaybaşı Deresi’nin taşması sonucu park halinde bulunan 2 otomobil dereye sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

        Lalapaşa Mahallesi'nde bazı yollar ulaşıma kapanırken, Spil Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu bazı bahçeleri su bastı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgelerde çalışma başlattığı, taşkın yaşanan alanlarda tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        İşletmelerde "zorunlu servis ücreti" yasaklandı
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında

