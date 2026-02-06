Manisa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde palet yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. E.K'nin kullandığı 66 AED 590 plakalı palet yüklü kamyon, Manisa-Akhisar yolunun Gediz Kavşağı geçişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyondan çıkarılan sürücü ile yolcu O.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşakta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, devrilen kamyonun ve yola saçılan paletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.