Alaşehir Kaymakamı Güngör'den mahallelere ziyaret

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.



Beraberindeki kurum yöneticileriyle Caberburhan, Caberkamara, İsmailbey, Serinköy ve Aydoğdu mahallelerine giden Güngör, vatandaşlarla toplantı yaptı.



Toplantıların amacının mahalle sakinleriyle aracısız iletişim kurmak olduğunu belirten Güngör, kendilerine iletilen sorunların ilgili kurumlarla değerlendirilerek imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.



Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Güngör, problemlerin yerinde tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını söyledi.





Mahalle sakinleri ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür toplantıların devam etmesini istedi.

