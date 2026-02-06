Habertürk
        Alaşehir Kaymakamı Güngör'den mahallelere ziyaret

        Alaşehir Kaymakamı Güngör'den mahallelere ziyaret

        Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 10:12 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:12
        Alaşehir Kaymakamı Güngör'den mahallelere ziyaret
        Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

        Beraberindeki kurum yöneticileriyle Caberburhan, Caberkamara, İsmailbey, Serinköy ve Aydoğdu mahallelerine giden Güngör, vatandaşlarla toplantı yaptı.

        Toplantıların amacının mahalle sakinleriyle aracısız iletişim kurmak olduğunu belirten Güngör, kendilerine iletilen sorunların ilgili kurumlarla değerlendirilerek imkanlar dahilinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

        Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Güngör, problemlerin yerinde tespit edilmesinin çözüm sürecini hızlandırdığını söyledi.


        Mahalle sakinleri ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür toplantıların devam etmesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

