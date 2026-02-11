Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde 9 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 407,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 12 bin 940 içi doldurulmuş makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 27 elektronik sigara likiti, 28 abandrolsüz sigara, 2 elektronik sigara ve 80 bin boş makaron ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.