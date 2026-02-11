Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:12 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


        Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Kırkağaç ilçelerinde 9 adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 407,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 12 bin 940 içi doldurulmuş makaron, 127 kilogram nargile tütünü, 27 elektronik sigara likiti, 28 abandrolsüz sigara, 2 elektronik sigara ve 80 bin boş makaron ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi

        Benzer Haberler

        Salihli'de üreticilere budama ve gübreleme eğitimi
        Salihli'de üreticilere budama ve gübreleme eğitimi
        Turgutlu'da evi ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklan...
        Turgutlu'da evi ve motosikletinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklan...
        Yunusemreli judoculardan 7 madalya
        Yunusemreli judoculardan 7 madalya
        Sarıgöl'de okullarda büyük dönüşüm
        Sarıgöl'de okullarda büyük dönüşüm
        Sarıgöl MYO erkek yurdu bekliyor
        Sarıgöl MYO erkek yurdu bekliyor
        Şehzadeler Belediyesi'nin budadığı dallar ihtiyaç sahiplerinin ocağını ısıt...
        Şehzadeler Belediyesi'nin budadığı dallar ihtiyaç sahiplerinin ocağını ısıt...