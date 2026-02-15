Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduğu ileri sürülen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 19:05 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduğu ileri sürülen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için gelen Halil Burak Şen'i (18) sabah uyandığında göremeyen arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Şen'i bulmak için Bağyolu Göleti ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

        Arama çalışmaları sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabının gölet kenarında bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Kadınlara özel ibadet ve sosyal yaşam alanı Seyitli'de hizmete açıldı
        Kadınlara özel ibadet ve sosyal yaşam alanı Seyitli'de hizmete açıldı
        Kayıp genç gölette aranıyor
        Kayıp genç gölette aranıyor
        Manisa'da otizmli öğrenciler kendi robotlarını kodladı
        Manisa'da otizmli öğrenciler kendi robotlarını kodladı
        Genç öğrencinin örnek projesine büyükşehirden destek
        Genç öğrencinin örnek projesine büyükşehirden destek
        Manisa Basket düze çıktı
        Manisa Basket düze çıktı
        MEB+X Projesi öğrencilerde umut ışığı yaktı
        MEB+X Projesi öğrencilerde umut ışığı yaktı