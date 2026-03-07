Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 676 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 115 lira ele geçirildi.



Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. (21), B.E. (19) ve C.C.A. (20) tutuklandı, A.E. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

