Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi

        Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi

        Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva, Alaşehir, Soma ve Manisa merkez olmak üzere 3 farklı noktada yoğun katılımla tamamlandı.

        Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinin yönetiminde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Yeşilay gönüllüsü sporcular hamlelerini sağlıklı bir gelecek için yaptı.

        İl genelinde yaklaşık 550 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu yaptı.

        Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı: 725 bin TL ceza yedi
        'Dur' ihtarına uymadı, polis aracına çarptı: 725 bin TL ceza yedi
        Manisa'da korsan taşımacılığa sıkı denetim
        Manisa'da korsan taşımacılığa sıkı denetim
        Saruhanlı'daki fabrika soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
        Saruhanlı'daki fabrika soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
        Manisa'da ramazan dayanışması giderek büyüyor
        Manisa'da ramazan dayanışması giderek büyüyor
        Salihli'de 8 Mart'a özel Uluslararası Jürili Karma Sergi açıldı
        Salihli'de 8 Mart'a özel Uluslararası Jürili Karma Sergi açıldı
        Eski ramazanlar cami avlusunda yaşatıldı
        Eski ramazanlar cami avlusunda yaşatıldı