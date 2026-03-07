Manisa'da "Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası" sona erdi
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Manisa'da düzenlenen Yeşilay Haftası Hızlı Satranç Turnuvası sona erdi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Manisa Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva, Alaşehir, Soma ve Manisa merkez olmak üzere 3 farklı noktada yoğun katılımla tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinin yönetiminde gerçekleştirilen müsabakalarda, Genç Yeşilay gönüllüsü sporcular hamlelerini sağlıklı bir gelecek için yaptı.
İl genelinde yaklaşık 550 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış hamlesini, Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu yaptı.
Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.