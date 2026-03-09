Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 576 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z.A. (20) ve Y.K. (23) tutuklandı, N.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

