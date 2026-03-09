Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Giriş: 09.03.2026 - 11:03
        Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik bir adrese baskın düzenledi.


        Yapılan aramalarda 576 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z.A. (20) ve Y.K. (23) tutuklandı, N.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

