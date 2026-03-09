Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 08:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Deniz Doğan (21) idaresindeki 45 AKH 955 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        Kabine toplanıyor! Savaş ve ikramiyeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Rihanna'nın evine silahlı saldırı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        4 il için kar yağışı uyarısı! Batıda poyraz etkili oluyor
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!

        Benzer Haberler

        Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı
        Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Manisa'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:
        Başkan Dutlulu'dan 8 Mart'a çiçekli kutlama
        Başkan Dutlulu'dan 8 Mart'a çiçekli kutlama
        Gelenbe'de 4 milyon Euro'luk altyapı yatırımı için imzalar atıldı
        Gelenbe'de 4 milyon Euro'luk altyapı yatırımı için imzalar atıldı