Manisa'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Deniz Doğan (21) idaresindeki 45 AKH 955 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.