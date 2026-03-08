Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, yakın coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle ramazan ayını buruk geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin mazlum coğrafyalar için üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 23:00
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, yakın coğrafyada yaşanan savaşlar nedeniyle ramazan ayını buruk geçirdiklerini belirterek, Türkiye'nin mazlum coğrafyalar için üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

        Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında il kadın kolları başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen Vefa İftarı programına katılan Ercan, partililerle bir araya geldi.

        Ercan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çevresinin adeta bir ateş çemberi olduğunu ifade etti. Gazze, Ukrayna ve İran başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sorunların devam ettiğini ve bu durumdan kadınların büyük zarar gördüğünü ifade etti.

        Ercan, bölgedeki savaşlar nedeniyle ramazan ayını buruk geçirdiklerini dile getirerek, "Dünyanın öbür tarafında mazlum Müslüman coğrafyalar ramazan ayında kan ağlıyor. Dualarımız ve gönüllerimiz onlarla. Türkiye olarak üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

        AK Parti'nin 24 yıldır iktidarda kalmasının temelinde teşkilat mensuplarının sahada yürüttüğü çalışmaların yer aldığını kaydeden Ercan, kadın kollarının kapı kapı dolaşarak vatandaşların taleplerini kendilerine ilettiğini aktardı.

        Partisinin gelecek yıllarda da güçlü şekilde yoluna devam etmesi için var güçleriyle çalışmaları gerektiğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

        "Mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize yardım edebilmemiz için sizlerin burada yapmış olduğu her türlü faaliyet ve gönül kazanma çabası önem taşıyor. İnşallah bu çalışmalar oradaki kardeşlerimize de yardım edecek. Gün gelecek her birini Allah'ın izniyle o zulümden kurtaracağız."

        Programa katılan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Ercan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Manisa'da geçirmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Bu durum, Genel Merkez Kadın Kollarımızın Manisa'ya ve sizlere vermiş olduğu değeri bir kez daha göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

        İftarın ardından Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde kadın sporcularla bir araya gelen Ercan, sporculara ve antrenörlerine karanfil verdi, sporcuların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

