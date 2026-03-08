Canlı
        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Manisa'da konuştu:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki konumu güçlenmeden bir ülkenin tam manasıyla kalkınmasının mümkün olmadığını söyledi.

        Giriş: 08.03.2026 - 17:55
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikayı ziyaret eden Ercan, yetkililerden kadın istihdamı ve özlük haklarıyla ilgili bilgi aldı, bir araya geldiği kadın işçilere çiçek verdi, sohbet etti.

        Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın Türkiye'nin üretim üssü olduğunu belirterek, fabrikadaki kadınların sadece birer çalışan değil, Türkiye Yüzyılı'nın sessiz kahramanları, yerli ve milli üretimin en güçlü neferleri olduğunu ifade etti.

        AK Parti'nin her zaman kadın haklarını öncelediğini dile getiren Ercan, şöyle konuştu:

        "AK Parti, iktidara geldiği ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kadın haklarını bir imtiyaz değil, bir adalet meselesi olarak görmüştür. Bizim siyasetimizin merkezinde kadın vardır. Çünkü biz biliyoruz ki kadınların sosyal, ekonomik ve politik alandaki konumu güçlenmeden bir ülkenin tam manasıyla kalkınması mümkün değildir. AK Parti olarak 24 yıldır tek bir şiarla hareket ettik. Kadın güçlenirse aile güçlenir, aile güçlenirse Türkiye güçlenir."

        Ercan, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla yeni düzenlemelerin planlandığını belirterek, şunları söyledi:

        "Aile hayatı ile çalışma hayatı arasındaki dengeyi daha güçlü bir şekilde desteklemek amacıyla planlanan düzenleme ile doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor ve babalık izni 10 gün oluyor. Bu adımın annelere hem fiziki hem de psikolojik açıdan önemli bir destek sağlaması öngörülüyor. Bu düzenlemeler yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak görülmemeli. Aynı zamanda kadınların iş hayatıyla bağını güçlendiren, anneliği destekleyen ve aile yapısını koruyan önemli adımlar."

        Dünyanın farklı coğrafyalarında kadınların yaşam hakkı mücadelesi verdiğine dikkati çeken Ercan, Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna'da yaşanan mağduriyetlere değindi.

        Ercan, İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda 168 kız çocuğunun hayatını kaybetmesini "insanlığın bittiği yer" olarak nitelendirerek, kadın haklarının küresel hegemonya mücadelesinde araçsallaştırılmaması gerektiğini vurguladı.

        Genç kızların potansiyelini artırmak için çeşitli projeler yürüttüklerini aktaran Ercan, "Türkiye'nin Mühendis Kadınları", "Oyunu Biz Yazıyoruz" ve "İdeathon" programlarıyla kadınların dijital dünyada ve teknoloji alanında daha fazla yer almasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Ercan'a ziyaretin sonunda Türkiye'de çalışma hayatına ilk giren kadınların fotoğrafının yer aldığı tablo hediye edildi.

        Tuğba Işık Ercan'ın fabrika ziyaretine ve basın açıklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile partililer de eşlik etti.

