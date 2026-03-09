Manisa'da 2 bin 580 sikke ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 580 sikke, 235 tarihi obje ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.Ç'nin elindeki sikke ve objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.



Şüphelinin evinde ve eklentilerinde arama yapan ekipler, Helenistik, İslam ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 580 sikke, 235 obje ile dedektör ele geçirdi.



Ele geçirilen eserleri muhafaza altına alan ekipler, şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

