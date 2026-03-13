Manisa'da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde derste Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen gözaltına alındı.



Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli felsefe öğretmeni R.A'nın, ders sırasında Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.



Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, ifadelerin alınması ve delillerin tespitine yönelik çalışmaların yürütülmesi için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği, öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.



