Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ölü, 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 22:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samet Ulusoy (33) yönetimindeki 45 ZB 9240 plakalı otomobil, Durasıllı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Salihli yönünden Kula istikametine giden Ali Karakurt'un (35) kullandığı 35AFJ 740 plakalı otomobil ile Hasan Evren (44) yönetimindeki 34 CDT 249 plakalı otomobile çarptı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücülerinden Samet Ulusoy ve Ali Karakurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araçlarda bulunan yolcular Sinem Karakurt (29), Esra Kaygısız (28), Elisa Karakurt (3), Aras Kaygısız (1) ve Adile Emrem (34) ise yaralandı.

        Yaralılar, Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Sinem Karakurt, Esra Kaygısız ile çocuklar Elisa Karakurt ve Aras Kaygısız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Hayatını kaybeden sürücüler Ulusoy ve Karakurt'un cenazeleri ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

