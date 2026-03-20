Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ramazanın ardından huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bayramların sevgi, saygı ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydetti.

        Bayramların kırgınlıkların geride bırakılması ve gönüllerin birleşmesi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:


        "Bayramın asıl anlamı manevi değerlerimizi hatırlamak, kırgınlıkları geride bırakmak ve paylaşma duygusunu güçlendirmektir. Bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, yaşlılarımızı, hasta ve kimsesizleri ziyaret ederek tebessümlerine ortak olmak, bayram sevincini çoğaltan en güzel davranışlardır."

        Huzur ortamının tesisinde en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu kaydeden Özkan, "Bugün huzur içinde bayram yapabiliyorsak, bunu vatanımız için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları sayesinde ailelerimizle bir arada olabiliyor, bu güzel günleri kutlayabiliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

