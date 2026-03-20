Manisa protokolü bayramlaştı

Manisa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda kent protokolü bayramlaştı. Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı. Protokol daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

