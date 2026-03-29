GÜNCELLEME - Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki (30) 64 ET 202 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan tır, Girelli Mahallesi yakınlarında Muharrem Yasin Şimşek'in (19) kullandığı 20 ABK 266 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki S.K. (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Muharrem Yasin Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

