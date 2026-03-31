Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da bir kişi karısını, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ile kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

        Burada eşi Sariye Nur C'yi (20) bıçakla, kayınvalidesi Fadime Girgin (41), kayınbiraderi Yusuf Can Girgin (13) ve kayınpederi Musa Girgin'i (51) av tüfeğiyle öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


        Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli ile babası S.C'yi Yunusdere Mahallesi'ndeki evde gözaltına aldı.

        Ekipler, şüpheliye yardım ettiği gerekçesiyle arkadaşı C.S'yi (22) de yakaladı.


        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden cinayet zanlısı Ö.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin babası serbest bırakılırken, arkadaşı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - Cenazeler defnedildi

        İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak Kabaçınar Mahallesi'ne getirildi.

        Turgutlu İlçe Müftüsü Ömer Çoban'ın Kabaçınar Mahallesi Camisi'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Sercan Karaçalı ile maktullerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat arasında boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.

        Kabaçınar Mahallesi Muhtarı Bekir Sıtkı Alp (42), gazetecilere, saat 03.59'da jandarmanın kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu, eve geldiklerinde 4 kişinin cesedini gördüklerini söyledi.

        Şüphelinin Yunusdere Mahallesi'ndeki babasının evinde uyurken gözaltına alındığını anlatan Alp, "2 sene oldu evleneli. Yaklaşık 4-5 aydır da ayrı, boşanma aşamasındalar. Bir celse geçti. Şimdi 2 Nisan'da mahkemeleri vardı. Bu mahkemede boşanma süreci gerçekleşecek diye düşünülüyordu." dedi.

        Alp, şüphelinin düğün masraflarını gerekçe göstererek kız tarafından yaklaşık 370 bin lira talep ettiğini ve bu durumun karşılıklı davalara neden olduğunu belirtti.


        Kabaçınar Mahallesi sakinlerinden Ali Alp (52) ise boşanma sürecinden dolayı ailenin bir süredir tedirgin olduğunu dile getirdi.


        Silah seslerini duymadıklarını ifade eden Alp, şunları kaydetti:

        "Zaten jandarmanın siren sesiyle uyandık. 4'ü 9 geçe mi öyle bir şeydi. O saatten sonra zaten jandarma olaydan haberdar olmuştu. Çok kötü oldu. Biz zaten böyle bir şey hiç görmemiştik. Ben 52 yaşındayım. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Eskileri soruyoruz, onlar da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Çok acı bir şey. Allah kimsenin başına vermesin, geride kalanlara sabırlar versin."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
