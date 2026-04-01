​Manisa'da 65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki kadın, evinde boynuna eşarp sarılı halde ölü bulundu.





Alınan bilgiye göre, Ayni Ali Mahallesi 3515 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan İbrahim B, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Mürşide B'nin (65) yatakta hareketsiz yattığını bildirdi.



​İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mürşide B'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Olay yeri inceleme ekibi Mürşide B'nin yüzünde darp izleri olduğunu ve boynunda eşarp sarılı bulunduğunu tespit etti.





Öte yandan, eşinin ölümünü ihbar eden İbrahim B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





