Akhisar Kitap günleri söyleşilerine yoğun ilgi

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Kitap Günleri” etkinliği kapsamında söyleşi ve imza günlerine Akhisarlılar büyük ilgi gösterdi.

Kitap Günleri etkinliğinin ilk gününde Parkiçi Sinema Salonu’nda Akademisyen Yard. Doç. Dr. Saniye Bencik Kaplan, "Çocuk Gelişimi" adlı söyleşisine özellikle Akhisarlı anneler ve babalar büyük ilgi gösterirken, ünlü yazar Ataol Behramoğlu ile bestekar Haluk Çetin Şiir ve Müzik dinletisiyle Akhisarlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. "Akademisyen Anne" olarak bilinen ve ülkenin ileri gelen çocuk gelişimcileri arasında gösterilen Saniye Bencik Kangal, yaptığı sunumla büyük beğeni topladı. Söyleşi ardından yazar, eski belediye karşısında kurulan alanda kitaplarını Akhisarlılar için imzaladı.

Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin Şiir ve Müzik Dinletisi ile Parkiçi Sinema Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Türkiye’nin en değerli yazarlarından Ataol Behramoğlu ile edebiyat ve şiir üzerine yapılan söyleşide keyifli anlar yaşanırken Haluk Çetin ise müziği ile katılımcıları büyüledi. Behramoğlu, uzun yıllardan sonra Akhisar’a davet edildiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkürlerini iletti. Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Ekrem Kayserili ve Bedri Türk, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli’nin de katıldığı söyleşide katılımcılar büyük keyif aldı.

İzleyicilerin büyük bir keyifle ayrıldığı şiir ve müzik dinletisi sonunda Behramoğlu ile Çetin’e plaketleri CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından takdim edildi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Böylesi önemli isimlerin şehrimize gelmesi, vatandaşlarımızla buluşup geçmişlerini, şiirlerini, düşüncelerini paylaşması bizler için büyük mutluluk. Bugün burada Saniye Bencik Kangal, Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin ile bir arada olduğum için çok mutluyum. Şiir ve müzik dinletileriyle adeta bizi büyülediler. Akhisar halkına böyle güzel anları yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şehrimizi kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında marka haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

MANİSA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:35

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