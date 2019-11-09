Prof. Dr. Özkan: “Tarımı ilaçlar değil böcekler kurtaracak” Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan çarpıcı açıklamalarda bulundu

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tarımda kullanılan zirai ilaçların çevreye zarar verdiğini belirten Prof. Dr. Cem Özkan, tarımda faydalı böceklerin kullanılmasıyla birlikte doğanın korunarak tarımda verimin artacağını söyledi.

Manisa'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar Merkezi'nde devam ediyor. Bir yandan tarım üreticileriyle firmaları buluşturan fuarda bir yandan da düzenlenen seminerlerle üreticiler bilgilendiriliyor. Fuarda çiftçilerle buluşan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, tarımda doğal yöntemlerle verim almanın önemini anlattı.

Prof. Dr. Cem Özkan, üniversitede elde ettikleri bilgileri Manisa Tarım Fuarı’nda çiftçilerle paylaştıklarını söyledi.



‘Tarımda ilaç kullanımını azaltın’ uyarısı

“Bizim amacımız tarımda kullanılan tarım ilaçlarının miktarını azaltmaktır” diyen Prof. Dr. Cem Özkan, “Çok fazla tarım ilacı kullandığımız zaman çiftçilerin yaşamında olumsuzluklara neden oluyor. Topraktaki faydalı böcekler ölüyor, daha sonra zararlar direnç kazanıyor ve daha fazla ilaç kullanmamız gerekiyor. Bu ilaçlar yurt dışından geliyor ve onlara çok ciddi bir para ödüyoruz. Dolayısıyla bir de bu ürünleri dışarıya sattığımız zaman ilaç kalıntısı ürünler geri dönüyor. O zaman fiyatlar oldukça düşüyor. Hem çevre için hem insan sağlığı için hem biyolojik çeşitlilik için ilaç tüketimini azaltmamız lazım” dedi.



Faydalı böcek kullanımı önerisi

Faydalı böceklerin tarımda sağlayacağı verimi anlatan Prof. Dr. Cem Özkan, “30 yıldır bu konuda çalışıyorum. Son 78 yıldır da yeni mezun öğrencilerle birlikte teknokentte çalışıyoruz. İlaç tüketimini azaltmak için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de biyolojik mücadele, faydalı böcek kullanımı. Bizim ülkemiz faydalı böcekler açısında çok zengin. Biz diyoruz ki, biyolojik çeşitliliğimizi kullanabilirsek, biz bu ilaç tüketimini azaltabiliriz, insanları sağlıklı besleyebiliriz, çiftçimiz dahi para kazanır” şeklinde konuştu.



“Çocuklara tarımı sevdirmemiz gerekli”

Tarımın ekonomik yönünün yanında sosyal ve kültürel yönünün de olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Cem Özkan, tarımın çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyerek, “Doğada yaşayan çocuklar daha mutlu” dedi.

Köyden kentlere yapılan göçün artmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerinde azalacağını söyleyen Prof. Dr. Cem Özkan, şu önerilerde bulundu: “Biz tarımın sadece ekonomik yönünü düşünmüyoruz, ekolojik yönünü de düşünüyoruz. Çevreci, sürdürülebilir, bir de kültürel yönünü düşünüyoruz. Bir Böcek Şenlik Okulu kurduk. Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesindeki bir okul. 10 yılda 1 milyon çocuğa ulaştık. Burada da bir sürü çocuk var. Biz çocukların doğadan kopmamasını, çocukların doğayla iç içe yaşamasını amaçlıyoruz. Araştırmalar şunu gösteriyor, doğada yaşayan çocuklar daha mutlu. Biz sadece para odaklı değiliz, tarımda sadece para odaklı çalışırsanız tarım bir işe yaramaz. Tabii ki tarımın ekonomik yönü, para yönü var ama bunun yanında ekolojik yönü var. Çevreci olmak zorundasınız, sürdürülebiliriz olmazsanız para kazanamazsınız. Bir de sosyal yönü var. Biz burada köylere gidiyoruz. Çiftçi çocuklarının da mutlu olması lazım. Köyler boşalıyor, herkes şehre geçiyor, açlık başlayacak. Dolayısıyla bu üreticiler çok değerli, bu üreticileri köyde tutmamız lazım. Bu nedenler sosyal ve kültürel boyutu çok önemli. Özellikle tarımla uğraşan ailelerin çocuklara tarımı sevdirmemiz lazım. Bu çocuklar da kente göç ederse tarımı kim yapacak? Dolayısıyla devletin de, özel sektörün de, üniversitenin bu konunun sosyal ve kültürel boyutuna katkı yapması gerektiğine inanıyoruz. Yayılması için elimizden geleni yapıyoruz.”



Bakanlık desteği ile tarımda ilaç kullanımı azaltılacak

Ankara Üniversitesinde faydalı böcekler için üretim tesisleri kurduklarını bildiren Prof. Dr. Cem Özkan, “Şu anda üretim tesisleri kurduk. Bu teknoloji Türkiye’de yoktu, bunu faydalı böceklerin artması için ülkemizde geliştirdik. Kitle halinde üretiyoruz, bunları çiftçilerin hizmetine sunuyoruz. Onu tanıtmak için buraya geldik, fuarda üreticilerle birlikte oluyoruz, konferans veriyoruz. Biz çalışmalarımızı kamu, üniversite ve sanayi işbirliği içinde yürütmek istiyoruz. Böylece daha fazla kişiye ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak projemiz var. Bize burada bir görev verdi, projede üniversiteler desteklendi. Tarım İl Müdürlükleri ve Enstitüler de projenin içinde. Ülkemizde tarımda kullanılan ilaçların yüzde 50 miktarında azaltılması hedefleniyor. Kurumlar birlikte çalışırsa bu daha fazla kitleye ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

MANİSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:14

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