Bilardocular Yunusemre Başkanlık Kupası için yarıştı

Türkiye genelinde büyük ilgi gören Yunusemre Belediyesi 2. Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Şampiyonası 76 bilardocuyu Manisa’da buluşturdu. Kıyasıya geçen mücadelelerde birinciliği finalde rakibi Özkan Özfidan’ı 4025 yenen Burhan Genç elde etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Şampiyonası Türkiye’nin farklı illerinden katılan 76 sporcunun çetin mücadelesine sahne oldu. West Bilardo Spor Salonu’nda düzenlenen ve 4 gün süren turnuvada birincilik kupasını, Ispartalı rakibi Özkan Özfidan’ı finalde 4025 yenen İstanbullu Burhan Genç kazandı. Burhan Genç’in birinci, Özkan Özfidan’ın ikinci, Furkan Şenel ve Levent Özçöllü’nün üçüncü olduğu turnuvada derece alan sporculara kupaları ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Turnuvanın düzenlendiği salonu ziyaret ederek sporculara başarılar dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, geçtiğimiz yıl Ege Şampiyonası olarak ilkini gerçekleştirdikleri turnuvanın ikinci yılında Türkiye çapına yayıldığını vurguladı. Başkan Çerçi, “İmkanlarımız dahilinde belediye olarak sporun tüm branşlarını destekliyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız turnuvanın bu yıl ikincisini düzenledik. Turnuvamıza katılan tüm sporcularımızı kutluyor; başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bilardo İl Temsilcisi Kemal Özel de açıklamasında güzel bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

MANİSA 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:16

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