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Pazarcıların tartışması cinayetle bitti

DHA

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Erhan Kaya (43), aralarında husumet bulunan kendisi gibi pazarcı F.S. (21) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra kaçan F.S., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, Erhan Kaya (43), aralarında husumet bulunan kendisi gibi pazarcı F.S. (21) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra kaçan F.S., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Karaköy Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'ndaki tezgahını açan evli ve 3 çocuk babası Erhan Kaya, saat 09.00 sıralarında, kahvaltı yapmak için İzmir Caddesi'ndeki bir pastaneye gitti. Pastane önünde aralarında husumet bulunan, kendisi gibi pazarcılık yapan F.S. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.S., belinden çıkardığı tabancayı Kaya'ya doğrultup, 3 kez ateşledi. Kaya, ensesine isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, F.S. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaya'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Elinde suç aleti tabancayla kaçan F.S. ise tesadüfen caddeden geçen trafik polisleri tarafından farkedilip, olay yerine yaklaşık 100 metre mesafede yakalandı. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülen F.S., susma hakkını kullanarak, ifade vermedi.

MANİSA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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