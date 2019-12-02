Demirci'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Secaattin Mahallesi Çağlayan Sokak adresindeki evinde tek başına yaşadığı öğrenilen 93 yaşındaki Baki Cevahir, sabah saatlerinde bakıcısı tarafından evinin önünde ölü olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı adamın saatler önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Baki Cevahir'in 3 kız, 1 erkek çocuk babası olduğu, eşini yaklaşık 5 yıl önce kaybettiği, kendisine bakıcı tuttuğu ve tek başına hayatını devam ettirdiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

MANİSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.