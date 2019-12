50 iş gününde 2 buçuk milyon metrekare asfalt atıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, geride kalan asfalt sezonunda yapılan yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Verimli bir asfalt sezonunu geride bıraktıklarını belirten Öztozlu, Büyükşehir Belediyesinin kendi ekipleriyle 50 iş gününde 2 buçuk milyon metre kare asfalt çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Manisa Web TV’de yayınlanan “Kent Vizyonu” programına konuk oldu. İl genelinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 193 araç filosu, 300 personeli, 4 şantiyesi, 2 asfalt plenti ile Manisalıların hizmetinde olduğunu vurguladı.

Verimli bir asfalt sezonunu geçirdiklerini belirten Öztozlu,“Başkanımızın Ankara’da Bakanlık ve İller Bankası nezdinde birebir gerçekleştirdiği temaslar sonrasında 18 milyon nakdi bütün kredisi İller Bankasından temin edildi. Bu nakdi kredi olmasa hizmete başlanamazdı. Başkanımızın Ankara’da temasları birebir kendi kurması, ilgilenmesi çok etkili oldu. Daha sonra hizmete başladık”dedi.

Yol yapım çalışmalarında ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Öztozlu, “Kurban Bayramı’nın 3. gününde 13 Ağustos’ta Demirci’den asfalt çalışmalarına başladık. Ahmetli, Saruhanlı, Demirci, Kula her biri ayrı coğrafya. Biz burada 50 iş günü gibi bir sürede 2 buçuk milyon metre kare yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Şunu da ifade etmek istiyorum. Mevcut yollarda yol yapım çalışmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından da yol çizgi çalışması, CTP, uyarı levhalarının montajı yapılarak sürüş güvenliği sağlanıyor” şeklinde konuştu.



“Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullandık”

Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla yol yapım çalışmalarının Büyükşehir Belediyesinin kendi ekipleriyle yapıldığını belirten Öztozlu, “Bu tip çalışmalar ihale kapsamında firmalar aracılığıyla yapılır. Biz de bu çalışmayı devam eden bir ihalemiz var, onunla da yapabilirdik. Ama bizim son ve modern teknolojide 200’e yakın araç filomuz varsa bu hizmeti kendi kaynağımızla da yapabiliriz. Biz kendi paramızı harcamıyoruz. Her zaman söylüyorum. Tüyü bitmemiş yetimin bu para da hakkı var. Bu anlamda başkanımız kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas” şeklinde konuştu.



“Hizmette hız kesmedik”

Tüm belediyelerin ekonomik anlamda sıkıntı içerisinde olduğunu dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerine hız kesmeden devam ettiğini belirten Öztozlu, “Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep, Konya, Bursa, Denizli ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerinin Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarıyla bir araya geldik. Orada biz her anlamda kıyaslama imkanı bulduk. Bizim, yüz ölçümümüzden daha küçük büyükşehirler bile bu sezonu boş geçti. Bütün belediyeler için söylüyorum. Ekonomik anlamda sıkıntı içindeler. Bu yaz yatırım yapmayı öngörmediler. Bu sezon bizim bu kadar aktif çalışmamız dikkat çekiyor. Bazı Büyükşehirle bizim sınır komşuluğumuz da var. Sınırın burasındaki mahalle Manisa’ya bağlı yolu yapılıyor, diğer tarafta başka ile bağlı mahallede gelen giden yok. Sadece yol anlamında da değil bu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tüm hizmetlerine hız kesmeden devam etti” dedi.

Bir sonraki asfalt sezonuna yönelik de açıklamalarda bulunan Öztozlu, “Artık hedefimiz daha büyük. Başarı sağlandı, gücümüzü gösterebildik. Beton yollar anlamında da Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, yeni bir filo oluşturarak kendi finisher, rolleri, toprak silindiri alınması için talimat verdi. Hedefimiz büyük, önümüzdeki sezon 3 milyon metre kare sathi kaplama, 1 buçuk milyon metre kare de beton yol talimatını başkanımız verdi. Önümüzde yapılacak olan 800 kilometrenin hazırlıklarına başlandı” ifadelerinde bulundu.

