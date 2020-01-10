Yolu kardan kapanan yaylada rahatsızlandı, jandarma kurtardı

İmamoğlu: Çok riskli bir ameliyat

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada rahatsızlanan Gülpaşa Turan'ın (53) yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Kırsal Başlıoğlu Mahallesi'ndeki Kısık Yaylası'nda yaşayan Gülpaşa Turan'ın, böbrek ağrısı başladı. Bunun üzerine yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nden karla kapanan yolun yolun açılmasını istedi. Çalışmaların ardından bölgeye ulaşan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan'ı yayladan alarak yolda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gülpaşa Turan da imdadına yetişen jandarma ekiplerine teşekkür etti.



MANİSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.