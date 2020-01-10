Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazetecilerin gününü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek günlerini kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Başkan Danışmanı Cihad Taysi ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan ve yönetim kurulu üyeleri ile gazetecileri ziyaret etti. Gazeteciler ile bir araya gelen Aslay, Taysi ve Kiriş, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, “7/24, hafta sonu, bayram, mesai gözetmeden, özellikle bayram ve resmi günlerde protokolü, yapılan tüm etkinlikleri evlere kadar ulaştıran, servis eden, yazılı ve görsel basının tüm gazetecilerin gününü kutluyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de bir basın birimi var. Basın daire başkanlığımız var. Yazılı ve görsel basınımız var. Yeterli bir sayıda gazetecimiz bünyemizde bulunduruyoruz. Tekrar gününüz kutlu olsun” dedi.

Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çalışan gazeteciler günü gerçekten anılması gereken bir gün. 1961 yılında elde ettiğimiz hakların çoğu gitti. Buna rağmen bu mesleği canla başla devam ettiren arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızı bünyesinde istihdam etti. Daha iyi olabilir diye düşünüyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik şartlar herkesi zorluyor. Yazılı, görsel basın olsun internet basını olsun zor günler geçiriyor. İnşallah bu günleri de atlatırız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

MANİSA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:54

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